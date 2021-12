Green pass: barista non controlla cliente 'abituale'

(ANSA) - BOLZANO, 11 DIC - La Guardia di finanza di Brunico ha sorpreso, all'interno di un bar in val Pusteria, un cliente intento a consumare una birra, il quale era sprovvisto del Super Green pass.

Come da prassi, l'attenzione dei militari si è spostata sulla proprietaria del locale, la quale, nell'ammettere di non aver provveduto a verificare il possesso della certificazione verde nei confronti del cliente, si giustificava definendolo un cliente "abituale" e per tale motivo sarebbe stato inopportuno richiedergli ogni volta l'esibizione della certificazione. Sia il cliente che il gestore sono stati sanzionati. (ANSA).