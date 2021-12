Covid: maratona Alto Adige, finora 25.000 dosi somministrate

(ANSA) - BOLZANO, 11 DIC - Il numero delle dosi di vaccino somministrate durante la maratona in Alto Adige alle ore 17:00 sono 24.769. In prima linea la Fiera di Bolzano con 4.872 persone vaccinate. Durante la mattinata si sono formate in diversi centri vaccinali delle code di attesa, che nel corso del pomeriggio si sono notevolmente ridotte. In alcuni centri vaccinali sono stati raggiunti dei numeri molto elevati di dosi di vaccino somministrate. In primis alla Fiera di Bolzano con 4.872 vaccinazioni e 33 linee vaccinali, a seguire la Nuova Clinica dell'Ospedale di Bolzano con 1.044 vaccinazioni e l'Università di Bolzano con 1.040 vaccinazioni. Ci sono ancora appuntamenti disponibili per le vaccinazioni di domani domenica, prenotabili fino alla mezzanotte di oggi tramite il portale di prenotazione Sanibook, informa l'azienda sanitaria. (ANSA).