Covid: assalto a maratona vaccinale in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 11 DIC - E' partita con un afflusso oltre le aspettative la maratona vaccinale in Alto Adige. Soprattutto davanti agli hub a Bolzano e Merano si sono formate lunghe code.

Alle ore 8 hanno aperto i 40 centri vaccinali su tutto il territorio dell'Alto Adige. La consegna dei vaccini è iniziata poco dopo le ore 6 e si è svolta senza problemi. A causa del gran numero di persone, in molti centri di vaccinazione si sono formate code. "Da un lato molte persone sono arrivate prima del previsto, dall'altro molte persone sono venute senza aver prenotato un appuntamento, per cui attualmente si devono accettare tempi di attesa più lunghi", informa l'Azienda sanitaria. Tuttavia, l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige ha reagito immediatamente e in stretta collaborazione con i Comuni ha inviato in alcuni centri medici ed infermieri aggiuntivi.

Fine alle ore 11 sono stati somministrati 7.810 dosi. (ANSA).