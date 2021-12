Caso Neumair, al via l'udienza preliminare

(ANSA) - BOLZANO, 10 DIC - E' inizata davanti al giudice Emilio Schoensberg in tribunale a Bolzano , l'udienza preliminare a carico di Benno Neumair, il trentenne che lo scorso 4 gennaio uccise i suoi genitori, Laura e Peter, strangolandoli con un cordino e gettando poi i loro cadaveri nel fiume Adige dal ponte di Vadena. Benno Neumair è reo confesso del duplice omicidio e la Procura chiederà il rinvio a giudizio per omicidio aggravato plurimo e occultamento di cadavere. La difesa intende chiedere il rito abbreviato benché questa possibilità sia stata preclusa, da una recente riforma, per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, come quello in esame.

Benno Neumair si trova attualmente in carcere a Bolzano. (ANSA).