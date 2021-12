Un decesso per Covid e 20 nuovi ricoveri in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 09 DIC - Si registra un decesso per Covid nelle ultime 24 ore in Trentino. Si tratta di un uomo di quasi 80 anni, vaccinato e con altre patologie, deceduto in ospedale.

Lo riporta il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento.

A quanto emerge dal report, sono aumentate in modo significativo le ospedalizzazioni. Ieri sono state dimesse tre persone, ma i nuovi ingressi sono stati 20. Il numero porta il totale dei pazienti covid a 92, dei quali 15 in rianimazione.

Le persone risultate positive al virus sono 119, di cui 75 al tampone molecole (a fronte di 535 i test effettuati) e 44 ai test rapidi (su 4.713 test). Dai molecolari è arrivata la conferma della positività anche di 92 soggetti che avevano fatto un test rapido. Le classi in quarantena sono 37.

All'indomani della "maratona vaccinale", le somministrazioni sono 930.588, di cui 382.961 seconde dosi e 122.323 terze dosi.

