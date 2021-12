Fugatti, dati oggi portano Trentino verso zona gialla

(ANSA) - TRENTO, 09 DIC - "I dati che registriamo oggi su incidenza dei contagi, ricoveri in terapia intensiva e ospedalizzazioni ci portano di poche unità oltre il confine previsto per la zona gialla. Il dato viene valutato è settimanale, ma se questo è il trend difficilmente potremmo scampare al passaggio, a meno che nei prossimi giorni non diminuiscano le ospedalizzazioni". Lo ha detto, in conferenza stampa, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, commentando i dati del bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Nel corso dell'incontro Fugatti ha parlato anche dell'esito della "maratona vaccinale" e del numero di somministrazioni previste per dicembre. "In cinque giorni, dal 4 all'8 dicembre, sono stati vaccinati quasi 72.000 trentini. Dall'uno al 3 dicembre sono state vaccinate altre 10.000 persone, mentre da oggi al 24 dicembre sono già prenotati in 20.000", ha detto Fugatti.

I Comuni in cui si è registrata maggiore affluenza per le terze dosi sono Livo, con il 20,6%, seguito da Luserna e Sporminore (20,2%) e Moena e Croviana (19,8%), mentre per le 1/e dosi (complessivamente 4.116 somministrazioni) sono Ronchi Valsugana (2,4%), Soraga di Fassa (2,2%) e Ruffrè Mendola (1,8%).

"Negli ultimi giorni, le 3/e dosi sono arrivate 22,7% (partivamo dall'8%). La categoria che ha aderito in modo massiccio è quella tra i 50 e i 69 anni, seguita dagli over60.

Un elemento molto positivo, che spero ci permetterà di ridurre circolazione virale e il numero di ricoveri", ha concluso il direttore dell'azienda sanitaria, Antonio Ferro, dicendosi soddisfatto dell'esito dell'iniziativa sanitaria. (ANSA).