Dal Trentino 31 aziende ad "Artigianato in fiera"

(ANSA) - TRENTO, 09 DIC - Dopo l'edizione tutta on line del 2020 per la pandemia, fino al 12 dicembre 31 aziende trentine partecipano a "L'Artigiano in Fiera" a Rho (Milano) lo stand del Trentino è uno spazio di 1.300 mq nel Padiglione 1, ed è curato da Trentino Marketing e Trentino Sviluppo in collaborazione con Associazione artigiani e Servizio artigianato e commercio della Provincia. Oggi - riferisce una nota - si è tenuta una conferenza stampa alla presenza dell'assessore provinciale all'artigianato, commercio, promozione, sport e turismo, Roberto Failoni, del presidente dell'Associazione artigiani Trentini Marco Segatta, del presidente di Concast Trentingrana Stefano Albasini, del presidente onorario dei ristoratori del Trentino Danilo Moresco e del presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, Antonio Intiglietta.

"Artigianato, commercio, ristorazione e promozione del territorio, un connubio perfetto in una fiera che rappresenta una vera e propria vetrina sul mondo; essere qui oggi è un segnale importante, positivo, è il segno di un sistema trentino che ci crede: qui sono in mostra le eccellenze dell'artigianato e del settore agroalimentare del nostro territorio", ha commentato l'assessore Failoni, che ha ricordato la generosità e l'apporto dei ristoratori trentini nei cinque giorni della "maratona vaccinale", con i pranzi preparati per i tanti volontari e operatori sanitari impegnati nelle vaccinazioni.

(ANSA).