Covid: 331 nuovi casi positivi in Alto Adige, nessun decesso

(ANSA) - BOLZANO, 09 DIC - Nessun decesso, nelle ultime 24 ore, a causa del Covid-19, viene segnalato in Alto Adige dall'Azienda sanitaria provinciale, i cui laboratori hanno però accertato 331 nuovi casi positivi. Di questi, 211 sono stati rilevati sulla base di 1.827 tamponi pcr (488 dei quali nuovi test) e 120 sulla base di 8.400 test antigenici Resta sostanzialmente stabile il numero dei pazienti ricoverati: 18 in terapia intensiva, 96 (uno in più rispetto ad ieri) nei normali reparti ospedalieri e 72 nelle strutture private convenzionate (quest'ultimo dato è aggiornato al 7 dicembre alle ore 17:30).

Aumenta, invece, il numero delle persone in quarantena o in isolamento domiciliare: sono 10.688 (277 in più). I malati dichiarati guariti sono 251 per un totale di 86.737.

Nelle scuole altoatesine, fra il primo ed il 5 dicembre, i casi positivi sono stati 131 tra gli alunni e 10 tra il personale scolastico. Nello stesso periodo, 27 classi sono state messe in quarantena (perché sono stati confermati due o più casi positivi, dove vengono eseguiti i test nasali, o un caso positivo confermato, dove non vengono eseguiti i test nasali).

Altre 15 classi non sono state messe in quarantena perché c'era un solo caso positivo confermato per classe e partecipazione ai test nasali. (ANSA).