Covid: Fugatti,segnali negativi su 1/e dosi ai non vaccinati

(ANSA) - TRENTO, 07 DIC - "Su 75.000 non vaccinati pensavamo di arrivare a 25.000 prime dosi e siamo oggi a 4.000. La vaccinazione resta in ogni caso l'unico modo per evitare scenari difficili per la salute e l'economia". Lo ha affermato - riporta una nota - il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, intervenendo all'incontro tra i presidenti dell'Euregio convocato in videoconferenza per fare il punto sulla pandemia.

Fugatti, che ha promosso l'incontro, ha sottolineato il fatto che in Trentino c'è stato un aumento dei casi di ricovero e ospedalieri, con il rischio del passaggio in zona gialla, e ha presentato il progetto di "maratona vaccinale" in corso in Trentino, rilevando segnali negativi sulla somministrazione delle prime dosi ai non vaccinati.

Sul tema, il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha spiegato come l'Alto Adige si trovi già in zona gialla, con l'obbligo di mascherine all'aperto se non è garantita la distanza sociale, mentre ha evidenziato come la provincia sia "al di sotto anche della media italiana nel numero di vaccinazioni rispetto alla popolazione".

Il capitano del Tirolo, Günther Platter, ha ricordato i numeri del Covid che hanno portato alla decisione del lockdown di tre settimane in Austria. "Avevamo una incidenza di 1.350 casi per 100.000 abitanti, grazie al lockdown, entrato ora nella terza settimana, l'incidenza si è praticamente dimezzata, passando a 713 casi. La previsione è che si abbassi ancora nei prossimi giorni", ha detto Platter, sottolineando come, a causa delle severe misure restrittive, la stagione turistica in Tirolo non sia ancora partita. (ANSA).