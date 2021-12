Il cinema Astra rinasce alla Casa della Cooperazione

(ANSA) - TRENTO, 06 DIC - Il cinema Astra ha chiuso i battenti il 30 novembre, ma grazie all'azione sinergica del movimento cooperativo trentino ritrova oggi una nuova casa, con 534 posti a sedere. Dal 13 dicembre, infatti, partirà il lavoro della nuova impresa sociale che lavorerà sul progetto denominato "Nuovo Astra" con tre proiezioni e un incontro con un autore che, nelle intenzioni, rappresentano la tipologia di proposta che caratterizzerà l'iniziativa: non blockbuster ma un cinema ricercato, che stimoli alla riflessione, secondo la tradizione portata avanti negli anni dal cinema Astra.

"Storicamente la sede della Federazione - spiega in una nota il presidente della Cooperazione Trentina Roberto Simoni nella conferenza stampa di presentazione - è stata considerata quasi esclusivamente un palazzo istituzionale. Questa è per noi l'occasione di aprire le porte della nostra casa a tutta la comunità, per far scoprire i nostri valori e poterne discutere apertamente, immaginando assieme cosa possiamo fare per migliorare il nostro territorio". (ANSA).