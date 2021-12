"Maratona vaccini"Trentino, al via la corsa per 100.000 dosi

(ANSA) - TRENTO, 04 DIC - Ha preso il via questa mattina, alle ore 6, la "maratona vaccinale" in Trentino, un'iniziativa messa in campo dalla Provincia di Trento e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss) con l'obiettivo di somministrare circa 100.000 dosi di vaccino contro il Covid in cinque giorni. Le persone prenotate, a quanto riferito in conferenza stampa, sono circa 53.500.

I centri vaccinali aperti, con orario straordinario tra le ore 6 e le 24, sono dodici, a cui si aggiungono i centri ospedalieri, sei Rsa e la sala inCooperazione della Federazione della cooperazione trentina. È aperto da oggi anche il nuovo hub vaccinale della Protezione civile a Lavis.

"Le prime impressioni buone: le persone prenotate non hanno dovuto attendere. Solo a Lavis nella mattina abbiamo più di mille dosi da somministrare entro mezzogiorno. Per il pomeriggio ci aspettiamo l'adesione di persone anche senza prenotazione.

Con questa iniziativa creiamo una barriera contro la diffusione del virus, che sappiamo aver ripreso la sua corsa in questi giorni", ha detto la direttrice del dipartimento prevenzione dell'Apss, Maria Grazia Zuccali. (ANSA).