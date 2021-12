Tennis: Jannik Sinner diventa un fumetto

(ANSA) - BOLZANO, 03 DIC - Nella primavera del 2022 arriverà in libreria e fumetteria per Panini Comics Piccoli grandi campioni, il manuale illustrato del tennis di Jannik Sinner. Il giovane campione mondiale entrato nella Top 10 Atp sarà il protagonista assoluto di questo volume che, oltre a dispensare consigli tecnici per approcciare il campo, racconterà alcuni degli aneddoti più curiosi dei suoi primi strabilianti anni di carriera. E, per la prima volta, si scoprirà una versione inedita del Campione: grazie alle illustrazioni realizzate magistralmente da Alessandra Patanè, Jannik Sinner diventa un personaggio illustrato.

Jannik Sinner è nato a San Candido il 16 Agosto del 2001. Ha iniziato a giocare a tennis all'età di 7 anni ed è stato anche campione di scii in Italia dagli 8 ai 12 anni, per questo motivo gli piace sciare quando non gareggia. Nel 2019 è stato nominato Newcomer of the Year dalla Atp ed è anche diventato il primo teenager a vincere un titolo Atp 500 da quando la categoria è stata create nel 2009. Ha lanciato la serie 'What's Kept You Moving' su Instagram, dove discute di salute mentale con l'atleta Filippo Tortu e la schermista paralimpica Bebe Vio. Il giovane campione è adesso nella classifica Atp dei primi dieci migliori giocatori. (ANSA).