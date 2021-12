Covid: boom vaccini in Alto Adige, +60%

(ANSA) - BOLZANO, 03 DIC - In Alto Adige numero di coloro che optano per la vaccinazione anti Covid è aumentato significativamente rispetto alla settimana scorsa. Negli ultimi sette giorni, infatti, sono state inoculate 31.334 dosi.

Il numero di dosi di vaccino somministrate è aumentato di circa il 60% rispetto alla settimana precedente (31.334 contro i 19.594 dei sette giorni precedenti). Un quadro similare emerge anche per le prime dosi somministrate, che sono passate da 2.639 della scorsa settimana a 4.016 dell'attuale. Questo si traduce in una crescita significativa di circa il 52%. Una chiara impennata è riscontrabile anche per quanto riguarda le seconde dosi somministrate (l'incremento è stato del 33%) e le terze, il cosiddetto booster. In questo caso, il balzo è stato di un impressionante 68% (13.683 dosi somministrate la settimana scorsa, 22.962 in questa).

In totale, finora sono state inoculate 386.133 di prime dosi in Alto Adige. Il 72,3% degli altoatesini ha ricevuto almeno una dose di vaccino a partire da giovedì 2 dicembre 2021. Ben 337.649 cittadini hanno già ricevuto due dosi (il dato corrisponde al 63% della popolazione totale) e 64.660 hanno già fatto il booster e sono quindi preparati al meglio in vista dei mesi freddi. "È gratificante che così tante persone abbiano deciso di immunizzarsi questa settimana", esordisce l'assessore alla sanità, Thomas Widmann. "La vaccinazione è l'unico modo per proteggere se stessi e gli altri nonché mettere sotto controllo la pandemia. Per questo motivo abbiamo organizzato la campagna "L'Alto Adige si vaccina" per il prossimo fine settimana insieme all'Azienda sanitaria e alle organizzazioni partner. In questo modo, diamo la possibilità a 100.000 altoatesini di essere vaccinati tempestivamente", ha concluso l'assessore. (ANSA).