Anziano investito e ucciso dopo guasto in galleria

(ANSA) - BOLZANO, 03 DIC - Un automobilista 84enne è stato investito e ucciso la scorsa notte, dopo essere sceso a causa di un guasto dalla sua vettura nella galleria di San Giacomo, a Bolzano. L'incidente è avvenuto verso le ore 23. Un 23enne, per cause in corso di accertamento, ha tamponato la macchina dell'anziano, ferma sulla carreggiata. Il 84enne si trovava davanti all'auto nel momento dell'impatto. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri di Egna, i vigili del fuoco e la Croce bianca. L'anziano è deceduto sul posto per le gravi ferite riportate. Ferito, ma non in pericolo di vita, anche l'altro automobilista. (ANSA).