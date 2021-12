Green pass:obbligo per vigili del fuoco e forestali Trentino

(ANSA) - TRENTO, 02 DIC - L'obbligo vaccinale si applica anche agli operatori del corpo permanente dei vigili del fuoco del Trentino e al corpo forestale della Provincia di Trento, ma non ai vigili del fuoco volontari, per il cui esercizio delle funzioni è comunque richiesta la certificazione verde. Lo ha stabilito, attraverso un'ordinanza (la numero 83 del 2 dicembre 2021), il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

Il provvedimento stabilisce anche l'istituzione di un elenco delle strutture provinciali che effettuano test antigenici rapidi per il rilascio della certificazione verde abilitate alla comunicazione degli esiti mediante l'applicativo dell'Azienda sanitaria e le misure di contenimento all'interno di stazioni, aree e comprensori montani, con particolare attenzione nei confronti degli impianti di risalita, per cui si confermano le disposizioni nazionali. (ANSA).