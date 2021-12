Dolomiti Superski, stagione al via in tutti i comprensori

(ANSA) - BOLZANO, 02 DIC - Con l'apertura di quasi 300 su 450 impianti di risalita e di quasi due terzi delle piste, inizia la stagione invernale in tutti i comprensori sciistici di Dolomiti Superski.

Il preludio a Plan de Corones, Passo Falzarego-Col Gallina e 3 Cime Dolomites-Passo Monte Croce e Signaue una settimana fa aveva fatto registrare un notevole afflusso di appassionati da tutta Italia e dall'estero. "Da settimane, ormai, la gente ci chiama, ci scrive e palesa sui social la grande voglia di tornare a sciare sulle Dolomiti - dichiara Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superski - Apprezzano molto il nostro impegno per preparare al meglio la stagione e per garantire il più possibile la sicurezza degli utenti".

Viste le condizioni climatiche non del tutto propizie, alcuni comprensori avevano rimandato l'apertura dal 27 novembre al 3/4 dicembre, così da sfruttare appieno la finestra di freddo prevista per i giorni scorsi, nonché le nevicate in quota che hanno portato fino a 25 centimetri di neve fresca oltre i 1.700 metri. I sistemi di innevamento programmato hanno garantito in pochi giorni le condizioni per poter aprire puntualmente per il prossimo fine settimana.

"Funziona molto bene, dopo una settimana di rodaggio - riferisce Dolomiti Superski - il sistema automatizzato di controllo del Green pass, obbligatorio per l'utilizzo degli impianti di risalita con veicoli chiusi. Tramite la app Dolomiti Superski o in alternativa presso i punti vendita o i 'ticket box', è possibile associare il proprio Green pass al numero di serie dello skipass". (ANSA).