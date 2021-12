Davide Van De Sfroos torna a esibirsi a Trento nel 2022

(ANSA) - TRENTO, 02 DIC - Il cantautore Davide Van De Sfroos torna ad esibirsi nell'Auditorium Santa Chiara di Trento, con il "Maader Tour", prodotto da MyNina, il 12 febbraio del 2022. La data - informa una nota - è inserita nell'ambito del tour che lo vede protagonista, tra il nord Italia e la Svizzera, a partire dal 9 febbraio 2022.

L'artista ha appena pubblicato un disco di inediti, "Maader Folk", uscito lo scorso 17 settembre per Bmg/MyNina e subito balzato tra le prime cinque della classifica Fimi/Gfk nella settimana di debutto.

"'Maader Folk' ha voglia di mettersi finalmente in viaggio, dopo aver atteso così a lungo, seguendo un itinerario che questa volta non è soltanto geografico ed emotivo, ma molto simile ad un sogno illuminato dalla voglia di tornare a suonare dal vivo, davanti a tutti voi che avete aspettato fino ad ora, con affetto e pazienza, questo momento. E allora che 'Maader Tour" sia!", ha commentato il cantautore.

Sul palco insieme all'artista si esibiranno i musicisti Angapiemage Galiano Persico, Paolo Cazzaniga, Silvio Centamore, Matteo Luraghi, Thomas Butti e Daniele Caldarini. La prima data è prevista il 9 febbraio al Teatro Sociale di Como. (ANSA).