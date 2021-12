Covid: lunghe code per vaccino all'università a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 02 DIC - Da questa mattina si registrano lunghe code alla Libera università di Bolzano per il vax day senza prenotazione. I cittadini, nonostante le temperature piuttosto basse e il cielo che minaccia pioggia, attendono pazientemente il loro turno. La Lub sarà anche uno degli hub dell'offensiva vaccinale dal 10 al 12 dicembre in Alto Adige, annuncia il direttore dell'ateneo Guenther Mathà.

"La Libera università di Bolzano da subito ha supportato le iniziative vaccinali con la messa a disposizione del proprio edificio. Anche questa volta sosteniamo la campagna, anche dal punto di vista scientifico, affinché prenda quota anche da noi in Alto Adige. Per questo la Lub si troverà ancora una volta in prima fila", afferma. (ANSA).