Covid: in Trentino due nuovi decessi e 189 contagi

(ANSA) - TRENTO, 02 DIC - Si registrano due nuovi decessi per Covid in Trentino nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna e di un uomo, entrambi over 70, non vaccinati, e morti in ospedale. Lo rileva il bollettino odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, dal quale emergono 189 nuovi casi positivi: 69 intercettati dal molecolare (su 799 test effettuati) e 120 dall'antigenico (su 10.620 test effettuati). I molecolari inoltre confermano 79 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Sul fronte ospedaliero, si registra un aumento dei pazienti ricoverati, che salgono a 53 (due più di ieri), dei quali 7 in rianimazione. Le classi in quarantena sono 21.

Tra i nuovi positivi, le fasce più interessate dai contagi sono quelle tra i 19 e i 39 anni (44 casi) e tra i 40 e i 59 anni (61 casi).

Le vaccinazioni sono arrivate a quota 847.452, di cui 377.589 seconde dosi e 49.461 terze dosi.

Alle 12 di oggi risultavano 40.900 persone prenotate per la "maratona vaccinale" che partirà sabato 4 dicembre, con gli hub vaccinali del Trentino aperti per cinque giorni dalle ore 6 alle 24. (ANSA).