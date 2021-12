Incidente a Peio, muore sul colpo giovane di 27 anni

(ANSA) - TRENTO, 01 DIC - Un ragazzo di 27 anni è deceduto a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 87, nei pressi del bivio di Calledizzo, frazione del Comune di Peio (in Trentino). I carabinieri della stazione di Cogolo stanno ricostruendo l'accaduto.

A quanto emerso dai primi rilievi, il giovane, partito da Peio e in viaggio in direzione della Val di Sole, ha perso il controllo della propria auto, sbandando e uscendo dalla carreggiata. A causa di una cunetta sul bordo strada, l'auto si è rovesciata. Per il giovane, morto sul colpo, non vi è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti, assieme ai militari e ai soccorritori di Trentino emergenza, anche i vigili del fuoco volontari di Peio e Ossana. (ANSA).