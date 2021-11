Neve e freddo polare in Alto Adige, -16 gradi a Sesto

(ANSA) - BOLZANO, 30 NOV - In Alto Adige l'ultimo giorno di novembre è anche il più freddo del mese. A Sesto Pusteria questa mattina si registrano infatti -16 gradi. A Bolzano la temperatura è scesa a -3, come anche a Merano. Le temperature rigide in montagna permettono l'innevamento a regime delle piste da sci. La neve caduta nei giorni scorsi offre un'ottima base per creare un manto nevoso sufficiente per la pratica dello sci.

Il prossimo fine settimana gran parte degli impianti di Dolomiti Superski entreranno in funzione. Come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, l'ondata di freddo nei prossimi giorni diminuirà. (ANSA).