"Maratona vaccini" Trentino, più di 20.000 prenotati in 24 ore

(ANSA) - TRENTO, 30 NOV - È partita la "maratona vaccinale" in Trentino. In 24 ore, sono già 20.000 le persone che si sono prenotate per la somministrazione della terza dose, a cui si aggiungono circa un migliaio di prenotazioni per la prima dose.

L'Azienda per i servizi sanitari della Provincia di Trento ha anticipato la partenza delle prenotazioni della dose di richiamo per gli over18, che potranno fissare un appuntamento per la "maratona" del prossimo fine settimana a partire dalle ore 21 di oggi. I centri vaccinali dell'azienda saranno aperti in via eccezionale dal 4 all'8 dicembre dalle ore 6 alle 24, con l'obiettivo di arrivare a immunizzare oltre 100.000 trentini.

Per prenotare l'appuntamento devono essere trascorsi cinque mesi (150 giorni) dall'ultima somministrazione. Il sistema Cup verificherà l'intervallo di tempo tra il primo ciclo vaccinale e la terza dose. Per la terza dose sarà somministrato Moderna (metà dose); chi non ha ancora iniziato il ciclo vaccinale potrà invece scegliere tra Pfizer e Moderna.

Nel frattempo, i sindacati del pubblico impiego, in una lettera inviata ai consiglieri provinciali di Trento, hanno confermato la mobilitazione annunciata nei giorni scorsi per il rinnovo dei contratti, comunicando il blocco delle prestazioni fuori dall'orario di lavoro ordinario a partire proprio dal 4 dicembre, il primo giorno della "maratona". (ANSA).