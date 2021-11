Sulle piste del monte Bondone 8 vigili in servizio

(ANSA) - TRENTO, 29 NOV - Sono otto i vigili sciatori che si alterneranno per garantire rispetto delle regole e della sicurezza sulle piste del Bondone. È stata infatti firmata la convenzione tra la Polizia locale di Trento - Monte Bondone e Trento funivie, che definisce e ufficializza un servizio già operativo sulle piste. Tra le novità - precisa il Comune di Trento - un locale infermeria e un altro locale per il presidio comprensivo di garage per la motoslitta che saranno messi a disposizione da Trento Funivie, che fornirà anche il materiale per il servizio e a stipulare una polizza assicurativa per gli agenti.

Il maggiore fattore di rischio sulle piste è l'eccessiva velocità o comunque non commisurare la stessa alle proprie capacità tecniche e fisiche. È necessario anche tenere conto delle condizioni di visibilità sia legate alla conformazione della pista che quelle atmosferiche, delle condizioni del manto nevoso e dell'affollamento presente. Fondamentale - sottolinea ancora il Comune - è anche porre la necessaria attenzione alla segnaletica, soprattutto in prossimità degli incroci fra più piste, sui restringimenti, e osservare anche la segnaletica che delimita il tracciato dal fuori pista (ANSA).