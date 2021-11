Ristorante ConTanima nel giardino del Laurin dal 2 dicembre

(ANSA) - BOLZANO, 29 NOV - Nella "Glasshouse" dello storico Hotel Laurin nel centro di Bolzano da giovedì 2 dicembre aprirà i battenti il ristorante "ConTanima". A guidare il nuovo concept a livello gastronomico sarà il giovane Chef Matteo Taccini di Roma, che, dopo aver arricchito il proprio background presso alcuni dei migliori ristoranti al mondo, guiderà un giovane team nella realizzazione di una proposta che si ispira alle "contaminazioni" di gusti diversi, da cui il nome del ristorante ConTanima.

La filosofia gastronomica di ConTanima si basa su pochi elementi freschi e stagionali selezionati e attenti produttori locali e piccole realtà presenti in Alto Adige, Toscana, Veneto ed Austria. I principi, le tecniche di cottura e i metodi di conservazione coniugano tradizione e innovazione, rispettando l'ambiente.

Il ristorante che si candida ad ottenere qualche stella nelle guide più prestigiose sarà aperto tre giorni in settimana, il giovedì, venderdì e sabato e offrirà due menu, da otto o cinque portate accompagnate da una serie di vini selezionati.

Il proprietario del Laurin, Franz Staffler, si è detto soddisfatto della ristrutturazione della vecchia serra del giardino del Laurin che ora si presenta con piante esotiche, un pavimento in ghiaia e una parete composta da legni diversi.

Staffler si è detto convinto che il giovane chef farà molta strada. (ANSA).