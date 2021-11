Rissa tra giovani per droga, in quattro denunciati a Trento

(ANSA) - TRENTO, 29 NOV - La squadra mobile della Questura di Trento ha denunciato alla Procura della Repubblica tre giovani di 19, 20 e 23 anni, e un diciasettenne alla Procura dei minorenni, per rissa aggravata dall'uso della armi e lesioni personali. Il minorenne - informano le forze dell'ordine - è stato denunciato anche per detenzione di stupefacenti.

Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta dai medici del Pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara, dove i quattro si sono presentati con ferite causate da una lama alla schiena, alle braccia e alle mani. Interrogati, i giovani hanno dato risposto contraddittorie, fino a quando hanno rivelato di essersi provocati le ferite in una rissa scaturita per debiti di droga.

In accordo con l'autorità giudiziaria, sono scattate le perquisizioni alle abitazioni dei quattro, dove sono stati rinvenuti e sequestrati due taglierini con lama recisa, alcuni indumenti intrisi di sangue e tre panetti di marjuana del peso di circa 400 grammi. (ANSA).