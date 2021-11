Sci: cdm; troppa neve, cancellato superG di Lake Louise

(ANSA) - LAKE LOUISE (CANADA), 28 NOV - Dopo la discesa di venerdì scorso, anche il superG di coppa del mondo uomini di Lake Louise, in programma oggi, è stato cancellato per troppa neve.

Ancora non si sa se e quando questa gara verrà recuperata mentre la discesa è stata spostata negli Usa, a Beaver Creek, nel prossimo fine settimana. (ANSA).