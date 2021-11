Covid: due decessi in Trentino, altri 188 casi positivi

(ANSA) - TRENTO, 27 NOV - Si torna a morire di Covid in Trentino, dove si registrano due decessi, uno dei quali è avvenuto in ospedale: le vittime sono una donna e un uomo di circa 80 anni, entrambi non vaccinati. Sono 188 i nuovi casi positivi su 797 test molecolari e 8.486 antigenici.

Calano i pazienti ricoverati, che scendono a 44, in seguito a 7 dimissioni e 4 nuovi ricoveri. Sono invece 6 le persone seguite in rianimazione, in calo di una unità. Le vaccinazioni, stamattina, sono arrivate a quota 833.300, delle quali 375.762 seconde dosi e 38.411 terze dosi. (ANSA).