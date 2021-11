Oltre mille nuovi casi in due giorni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 26 NOV - L'Alto Adige negli ultimi due giorni ha registrato oltre mille nuovi casi covid. Ai 547 di ieri oggi si aggiungono infatti 540 tamponi pcr positivi su 2.751. Sale il numero dei ricoveri nei normali reparti che oggi sono 88 (+7) e nelle cliniche private con 62 (+1), mentre resta stabile a 9 il numero di letti occupati in terapia intensiva.

Sono stati dichiarati guariti 479 altoatesini, mentre per la prima volta in questo autunno viene superata la soglia di 10 mila persone in quarantena (10.177). (ANSA).