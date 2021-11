Chiusa indagine per bimbo morto al Lido di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 26 NOV - Si è chiusa l'indagine sulle cause della morte del bimbo di quattro anni e mezzo annegato al Lido di Bolzano il 6 luglio 2020 nella piscina del 'vortice', all'epoca chiusa e transennata per le norme anti-Covid. Il bimbo era stato trovato esanime sul fondo della vasca, pochi minuti dopo essere sfuggito al controllo dei genitori. Per questi ultimi la procura ha chiesto l'archiviazione mentre agli altri cinque indagati - si tratta di persone incaricate a vario titolo della gestione del Lido - è stato per ora comunicato solo l'avviso di conclusione indagine, che potrebbe preludere a una richiesta di rinvio a giudizio. (ANSA).