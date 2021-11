Violenza donne: quadri di Alba Chiara Baroni al Senato

(ANSA) - TRENTO, 25 NOV - In occasione dell'evento, "No alla violenza, il grido delle donne", tenutosi nell'aula del Senato, sono stati esposti alcuni quadri di Alba Chiara Baroni, 22enne uccisa il 31 luglio del 2017 a Tenno, in Trentino, dal fidanzato. L'iniziativa - riporta una nota - è stata promossa dalla senatrice trentina Donatella Conzatti (Italia viva), segretaria della commissione sul femminicidio e le violenze di genere.

"Ho fortemente voluto che il messaggio artistico di Alba Chiara arrivasse in Senato proprio in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Alba Chiara è stata uccisa da un uomo che diceva di amarla, così come accade ad altre donne uccise dal marito, dall'ex partner, dal padre dei propri figli", ha detto la senatrice trentina Donatella Conzatti.

Prima della cerimonia pubblica, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e Conzatti hanno incontrato i genitori, le promotrici del "Progetto Alba Chiara" e il sindaco di Tenno, Giuliano Marocchi. (ANSA).