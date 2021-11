L'Alto Adige sotto zero, -3 a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 25 NOV - Dopo l'estate di San Martino con temperature ben oltre la media stagionale, soprattutto in montagna, è arrivato il freddo in Alto Adige. Questa mattina tutte le località segnavano valori sotto lo zero. A Bolzano la minima è stata di -3 come anche a Merano. Vipiteno si è svegliata a -7, come anche Brunico e Dobbiaco. Nelle prossime ore sono attesi i primi fiocchi di neve che potranno cadere fino a 1.200 metri e nel fine settimana addirittura fino a 600 metri di quota. Nel frattempo stanno lavorando a regime i cannoni sparaneve. (ANSA).