Covid: Gimbe, in Trentino Alto Adige dati in peggioramento

(ANSA) - BOLZANO, 25 NOV - Nella settimana dal 17 al 23 novembre, in Alto Adige, "si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (872) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (10%) rispetto alla settimana precedente". Lo rileva la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimanale, sottolineando che i nuovi casi per 100 mila abitanti nell'ultima settimana sono 442.

"Sono sopra soglia di saturazione - prosegue il monitoraggio - i posti letto in area medica (16%) mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva (8%) occupati da pazienti Covid-19". Sul fronte dei vaccini, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Alto Adige è pari al 68,3% (media Italia 76,7%) a cui aggiungere un ulteriore 3,5% (media Italia 2,5%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con dose booster è del 41% (media Italia 29,1%) e quello con dose aggiuntiva è del 100% (media Italia 85,3%).

In Provincia di Trento, sempre nella settimana dal 17 al 23 novembre, rileva Gimbe, si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (218) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (54,4%) rispetto alla settimana precedente che, ora, sono 136 per 100.000 abitanti.

Restano ancora sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (9%) e in terapia intensiva (6%) occupati da pazienti Covid-19. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 75,3% (media Italia 76,7%) a cui aggiungere un ulteriore 4% (media Italia 2,5%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con dose booster è del 38,7% (media Italia 29,1%) e quello con dose aggiuntiva del 25,5% (media Italia 85,3%). (ANSA).