Covid: aumento dei casi in Trentino, 177 nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 25 NOV - Sono stati individuati 177 casi positivi al coronavirus in Trentino nelle ultime 24 ore, a fronte di più di 11.000 tamponi analizzati. Non si registrano nuovi decessi, ma vi è stato un lieve incremento nelle ospedalizzazioni, con 51 persone ricoverate (di cui sei in rianimazione). Lo riporta il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

I casi positivi al campione molecolare, sulla base degli 835 test effettuati ieri, sono 81, mentre 96 sono risultati positivi ai test rapidi, che sono stati 10.365. I tamponi molecolari hanno confermato anche 105 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Nella quasi totalità dei casi, i nuovi positivi sono classificati fra gli asintomatici o con sintomi lievi.

Ieri vi sono stati cinque nuovi ricoveri e quattro dimissioni. Le classi in quarantena passano a 18.

Le vaccinazioni sono arrivate a quota 827.879, di cui 374.878 seconde dosi e 34.668 terze dosi. (ANSA).