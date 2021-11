Covid: 2 decessi e 547 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 25 NOV - Si aggrava ancora il bilancio delle vittime della pandemia in Alto Adige: l'Azienda sanitaria provinciale segnala altri due decessi che portano il totale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria a 1.235. Nelle ultime 24 ore, sono stati accertati anche 547 nuovi casi positivi sulla base di 3.131 tamponi pcr, 981 dei quali nuovi test. Per trovare dati simili relativi alle nuove infezioni bisogna risalire alla metà dello scorso mese di febbraio. Inoltre, sono stati effettuati 9.500 test antigenici.

Sono 151 i pazienti Covid-19 ricoverati (5 in più rispetto ad ieri): 9 (1 in meno) vengono assistiti in terapia intensiva, 81 (6 in più) nei normali reparti ospedalieri e 61 (dato aggiornato alle ore 17.30 del 24 novembre) nelle strutture private convenzionate (postacuti).

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 9.853 (655 in più rispetto ad ieri), mentre quelle dichiarate guarite sono 245 per un totale di 81.930. L'Azienda sanitaria provinciale ha aggiornato anche i dati relativi alla situazione nelle scuole dell'Alto Adige. I casi positivi dal primo al 21 novembre sono stati 550 fra gli alunni e 63 fra il personale scolastico. Nello stesso periodo, 129 classi sono state messe in quarantena perché sono stati confermati due o più casi positivi (dove vengono eseguiti i test nasali) o un caso positivo confermato (dove non vengono eseguiti i test nasali). Altre 220 classi non sono state messe in quarantena (un solo caso positivo confermato per classe e partecipazione ai test nasali). (ANSA).