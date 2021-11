Violenza su donne, inaugurata panchina rossa a Mezzocorona

(ANSA) - TRENTO, 23 NOV - Una "panchina rossa" nel cuore di Mezzocorona è stata inaugurata questo pomeriggio - nella settimana del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - dal Comune. La panchina è stata realizzata dai ragazzi dello "Spazio giovani" gestito dall'Associazione provinciale per i minori Appm. Per l'assessore Stefania Segnana, la nuova installazione - che si aggiunge alle altre già presenti in Trentino, così da rappresentare simbolicamente lo spazio occupato dalle donne vittime di violenza - è "un segnale importante del contributo degli enti e delle comunità locali per la sensibilizzazione sul tema". Sono dieci le installazioni sulle ciclabili provinciali e altre, grazie alla collaborazione del Consiglio delle Autonomie locali, potranno essere posizionate dai Comuni nei parchi e nei centri trentini. (ANSA).