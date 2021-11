Nel carcere di Trento troppi detenuti con disagio psichico

(ANSA) - TRENTO, 23 NOV - Ci sono troppe persone con disagio psichico detenute nella Casa circondariale di Spini di Gardolo a Trento. Né il personale sanitario né gli agenti di polizia penitenziaria sono in grado di gestire e contenere adeguatamente, per carenza di organici, la situazione. La situazione è emersa dalle consultazioni volute oggi dalla Quarta Commissione del Consiglio provinciale di Trento.

Il disagio psichico nel carcere è stato acuito dalla pandemia ed il 10% dei detenuti soffre di una grave patologia psichiatrica, un certo numero di questi in fase acuta. È quindi urgente - ha spiegato la garante dei diritti dei detenuti Antonia Menghini - organizzare un Centro diurno per la riabilitazione psichiatrica. Quanto all'elevato numero di ingressi da trasferimento, la Garante ha osservato, anche rispondendo a una domanda di Paolo Zanella (Futura), che molti detenuti vengono trasferiti nella Casa circondariale di Spini perché l'amministrazione penitenziaria continua a pensare che a Trento vi sia una struttura con disponibilità di posti, mentre altri istituti del Triveneto scoppiano per il sovraffollamento.

L'epidemia - ha aggiunto Menghini - ha ulteriormente compresso i diritti già limitati riconosciuti nel carcere alle persone detenute, incidendo sul loro equilibrio. Nel carcere di Trento i casi di autolesionismo sono raddoppiati rispetto agli anni precedenti. E la casa circondariale continua a scontare problemi di carenza di personale. Manca dal 2019 manca una direzione esclusiva della struttura di Trento. Dovrebbero esserci inoltre almeno 6 educatori mentre ce ne sono solo tre.

Le unità di polizia penitenziaria dovrebbero essere 227 mentre oggi sono 140 e ultimamente sono scesi di 15 unità.

Tutto ciò - ha commentato Menghini - concorre sia a rendere "molto gravosa la gestione della Casa circondariale sia a rallentare l'offerta trattamentale". Quanto al comparto medico, da inizio ottobre è venuta meno l'assistenza sulle 24 ore, anche se ora l'Azienda sanitaria provinciale conta di risolvere il problema. (ANSA).