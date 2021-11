Crolla la parete di uno scavo a Moena, grave un operaio

(ANSA) - TRENTO, 23 NOV - Due operai sono rimasti coinvolti questa mattina, verso le ore 10, in un incidente sul lavoro a Moena, in Trentino. Dalle prime ricostruzioni, i due si trovavano all'interno di uno scavo stradale, in via San Pellegrino, realizzato per la posa di un nuovo collettore fognario, quando una parete ha improvvisamente ceduto, ricoprendoli di detriti.

Il più giovane dei due, 19 anni, è stato trasferito con l'elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso, mentre il secondo operaio, rimasto solo parzialmente coinvolto nell'incidente, è stato trasportato a Cavalese. Per il soccorso sono intervenute due ambulanze, un'autosanitaria e i vigli del fuoco della zona. (ANSA).