Covid: 101 i nuovi casi positivi in Trentino, 53 ricoverati

(ANSA) - TRENTO, 23 NOV - Sono 101 i nuovi contagi in Trentino, dove il trend delle nuove infezioni da Covid è ormai costante. C'è un lieve miglioramento della situazione ospedaliera: ieri 7 persone hanno lasciato i reparti a fronte di 3 nuovi ingressi, il totale dei pazienti ricoverati scende a 53, con 5 persone (1 in meno rispetto a ieri) ancora in rianimazione.

Il bollettino Apss riporta 22 casi positivi al molecolare (su 643 test effettuati) e 79 all'antigenico (su 11.623 test effettuati). I molecolari hanno anche confermato 28 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Nelle classi di età più mature la situazione vede 18 nuovi contagi in fascia 60-69, 10 in quella 70-79 e 4 fra gli ultra ottantenni. Sono 16 classi in quarantena nelle scuole. Quanto ai vaccini, sono 824.047 quelli somministrati fino a questa mattina, di cui 374.209 seconde dosi e 31.888 terze dosi. (ANSA).