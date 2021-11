Avvio stagione sci a rilento, ma non è colpa del Covid

(ANSA) - BOLZANO, 23 NOV - Sulle Dolomiti lo Ski Center Latemar, che racchiude Obereggen, Pampeago e Predazzo, e altri centri sciistici rinviano l'apertura della stagione sci di una settimana, ma non per colpa del Covid. In quota attualmente le temperature sono infatti eccezionalmente miti e per questo motivo in molte zone gli impianti entreranno in servizio solo il 3 dicembre. A Plan de Corones e 3 Cime Dolomites si potrà invece sciare già da questo fine settimana.

Come conferma il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, nei prossimi giorni le temperature caleranno e i cannoni sparaneve potranno lavorare a pieno regime, inoltre è attesa un po' di neve dal cielo. (ANSA).