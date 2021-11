Apss: servizi sanitari "promossi" da enti internazionali

(ANSA) - TRENTO, 23 NOV - Nel mese di ottobre Apss ha conseguito il primo accreditamento di livello platino con Accreditation Canada per i cinque ospedali di Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Tione, per il Servizio territoriale.

Mentre l'ospedale Santa Chiara di Trento ha ottenuto il sesto accreditamento d'eccellenza con Joint Commission International.

I risultati dei percorsi di accreditamento sono stati presentati oggi in conferenza stampa dal direttore generale di Apss Antonio Ferro, dal direttore medico dell'ospedale Santa Chiara di Trento Mario Grattarola e dalla direttrice del Dipartimento di governance Michela Monterosso, alla presenza dell'assessora Stefania Segnana. "Questo risultato - ha dichiarato l'assessore alla salute Stefania Segnana - dimostra la qualità dei servizi offerti ogni giorno dalla nostra azienda sanitaria, dall'ospedale al territorio, e ci rende particolarmente orgogliosi perché le valutazioni sono state fatte in pieno periodo Covid e in condizioni di grande fatica e difficoltà per i nostri operatori sanitari. A tutti loro va il mio personale ringraziamento per l'impegno, la passione e l'eccellenza con cui svolgono ogni giorno il loro lavoro".

Accreditation Canada è un ente internazionale di accreditamento all'eccellenza dei sistemi sanitari nato 60 anni fa. Dispone di più di 120 standard riconosciuti a livello internazionale e oltre 500 valutatori certificati; ha accreditato più di 7.000 aziende sanitarie e socio sanitarie in tutto il mondo. Joint Commission International è invece punto di riferimento per le organizzazioni sanitarie e ha accreditato ad oggi più di 900 strutture sanitarie e 24 strutture in Italia fra cui il Policlinico Gemelli, l'ospedale pediatrico Bambin Gesù, l'Istituto Europeo di Oncologia, IRCCS Istituto Clinico Humanitas (ANSA).