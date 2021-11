Ritrovato vivo l'escursionista disperso in val dei Mocheni

(ANSA) - TRENTO, 22 NOV - Ѐ stato ritrovato intorno alle 22 di ieri sera, vivo ma con una gamba fratturata, l'escursionista trentino del 1950 le cui ricerche erano cominciate intorno alle 20.40. L'uomo - ricorda il Soccorso alpino - era uscito da solo nel corso della giornata per fare un'escursione in Val dei Mocheni, senza fare ritorno a casa all'orario prestabilito. I familiari hanno quindi denunciato il mancato rientro al 112, dando indicazioni sulla zona in cui l'uomo aveva pianificato di andare. L'escursionista è stato trovato in Valcava (Fierozzo), lungo il sentiero E371 a una quota di circa 1.800 metri. Era scivolato sul terreno ghiacciato procurandosi una frattura alla gamba e non era riuscito a lanciare l'allarme per mancanza di campo del telefono.

Per le ricerche, il coordinatore dell'Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l'intervento della Stazione di Pergine e di una unità cinofila.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine. Dopo il ritrovamento dell'auto nel parcheggio dove partono i sentieri della Valcava (Fierozzo), le ricerche si sono focalizzate lungo i sentieri e le strade forestali intorno. Poco prima delle 22 una squadra dei Vigili del Fuoco ha trovato l'uomo, nei pressi di un rudere dove aveva trovato riparo, lungo il sentiero E371.

Otto soccorritori della Stazione di Pergine, tra cui c'era un operatore sanitario, hanno raggiunto l'infortunato e gli hanno prestato le prime cure mediche. Dopo averlo stabilizzato, poiché a causa della nebbia l'elicottero non riusciva a decollare dalla base di Mattarello, lo hanno trasportato a spalla con la barella portantina fino alla strada, dove lo hanno affidato all'ambulanza. L'intervento si è concluso intorno alle 23.30.

Per le ricerche sono stati allertati anche i cani molecolari ma il loro intervento non è stato necessario. (ANSA).