Mostre: al Museo archeologico, Mobilità ai tempi di Ötzi

(ANSA) - BOLZANO, 22 NOV - E' stata inaugurata al Museo Archeologico di Bolzano una nuova mostra temporanea dedicata alla mobilità nell'età del Rame, l'epoca di Ötzi, l'Uomo venuto dal ghiaccio. Nel Neolitico fanno la loro comparsa i primi oggetti in metallo, e più precisamente in rame. Lo scambio di materie prime e di utensili dà vita in tutta Europa a una mobilità sorprendentemente vivace.

In archeologia la mobilità può essere ricostruita solo attraverso le tracce materiali, ossia gli oggetti originali - doni ospitali o merci di scambio - rinvenuti al di fuori delle loro principali aree di diffusione. A questo scopo è stato possibile presentare in mostra esempi significativi provenienti da tutta Europa. Studiando la fonte delle materie prime, nel territorio corrispondente all'odierno Alto Adige è stato possibile attestare per la prima metà del IV millennio a.C. la circolazione di oggetti in rame provenienti dai Balcani. Con lo sviluppo della tecnologia della lavorazione di questo metallo in Italia meridionale e centrale, la produzione dei primi oggetti in rame - probabilmente doni destinati agli ospiti - si trasferisce anche all'Europa centrale. A tale proposito, la lama dell'ascia di Ötzi - il cui rame proviene da giacimenti toscani - costituisce una testimonianza di rilevanza internazionale che viene presentata in un contesto di reperti altoatesini ed europei.

Calzature, piroghe, gerle e ruote: mobilità nell'età del Rame significa spostarsi sull'acqua, nel fondovalle ovvero tra gli insediamenti, e in montagna. La mostra illustra le modalità di questi spostamenti sulla base di importanti ritrovamenti effettuati in Alto Adige e nella regione alpina.

La mostra potrà essere visitata al museo archeologico di Bolzano fino al 7 novembre 2022. (ANSA).