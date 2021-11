Covid: Fugatti, diversificare interventi fra vaccinati e no

(ANSA) - TRENTO, 22 NOV - "Evitare che possa ripetersi il rischio di una chiusura come quella cui il Covid ci ha obbligato lo scorso inverno. L'unica via possibile in questo momento è immaginare interventi diversificati fra chi è vaccinato e chi ancora no. Naturalmente, nelle forme del massimo rispetto e del buonsenso, ma facendo ogni sforzo possibile per evitare le chiusure". Con questo messaggio - informa una nota - il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, è intervenuto poco fa alla conferenza Stato-Regioni, che sta raccogliendo i pareri dei diversi presidenti in vista dell'adozione da parte di nuove misure legate all'emergenza pandemica.

"Condivido la posizione espressa dal presidente Massimiliano Fedriga. Oltretutto, essendo presidente di una provincia che deve al settore turistico invernale una forte incidenza sul proprio prodotto interno lordo, vogliamo assolutamente evitare un blocco come quello già visto. Pensare di chiudere ora significa in pratica restare chiusi fino a maggio, come il Covid purtroppo ci ha già insegnato", ha aggiunto Fugatti. (ANSA).