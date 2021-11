Covdi: 71 nuovi casi in Trentino, 57 i ricoveri, in crescita

(ANSA) - TRENTO, 22 NOV - Aumentano i ricoveri per Covid in Trentino, con undici nuovi ingressi nelle ultime 24 ore e una sola dimissione. Il dato complessivo è di 57 persone in ospedale, con sei persone ancora ricoverate in rianimazione. Si registrano anche 71 nuovi contagi, individuati tramite circa 5.000 tamponi analizzati ieri, ma nessun decesso. Il dato emerge dal bollettino quotidiano dell'Azienda sanitaria della Provincia di Trento.

I casi di positività al tampone al molecolare sono 38 (su 282 test effettuati), mentre 33 sono quelli risultati positivi all'antigenico (su 4.532 test effettuati). I molecolari hanno confermato anche 43 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Fra i nuovi contagi, 16 riguardano bambini o ragazzi. Ieri le classi in quarantena erano 14. Ci sono contagi anche nelle fasce di età più avanzate: sei fra i 60 e 69 anni, otto fra i 70 e 79 anni e quattro fra gli ultra ottantenni.

Le vaccinazioni sono arrivate a 821.497, cifra che comprende 373.830 seconde dosi e 29.981 terze dosi. (ANSA).