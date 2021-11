Arrestato nel Trevigiano, aveva refurtiva dall'Alto Adige

(ANSA) - TREVISO, 22 NOV - I Carabinieri hanno arrestato a Trevignano (Treviso) un pregiudicato di 39 anni, alla guida di un furgone risultato rubato a La Spezia all'interno del quale è stata ritrovata parte della refurtiva denunciata da un residente in Alto Adige dono l'intrusione nella sua abitazione, pochi giorni fa.

Si tratta di alcune centinaia di euro in contanti, una decina tra felpe, maglioni e berretti griffati di varie marche, cinque paia di pantaloni, monili vari e un paio di borse da donna e una da uomo. Sono stati trovati anche guanti da lavoro, utensili e arnesi quali punte di trapano, flessibili da professionista, guanti da lavoro, due torce, cacciaviti e chiavi inglesi.

L'uomo è stato arrestato per aver opposto resistenza ai militari, ed ora è detenuto nel carcere di Treviso. (ANSA).