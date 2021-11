A Trento un progetto corale contro la violenza sulle donne

(ANSA) - TRENTO, 22 NOV - In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, giovedì 25 novembre Round Table 29 Rovereto presenta, alle 20.30 presso il teatro San Marco di Trento, il del libro "No, non avere paura" (Curcu Genovese). Michela Baldessari, direttrice di Radio Dolomiti, con gli autori, racconterà la nascita di un progetto corale di scrittura, poesia, saggistica e arte a sostegno del Centro Antiviolenza di Trento. Alberto Faustini, direttore dei quotidiani l'Adige e Alto Adige, dialogherà con il sindaco di Trento Franco Ianeselli, l'assessora alla cultura del Comune di Trento Elisabetta Bozzarelli e la prorettrice dell'Università di Trento Barbara Poggio. Il libro è acquistabile presso il teatro e tutto il ricavato sarà devoluto a sostegno del Centro Antiviolenza di Trento. (ANSA).