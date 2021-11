Covid: un altro decesso in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 21 NOV - L'Alto Adige registra un altro decesso di un paziente Covid, portando il numero complessivo delle vittima dal inizio della pandemia a 1.227. Sono risultati positivi 277 di 1.570 tamponi pcr. Nei normali reparti ospedalieri si trovano 79 (+2) pazienti, 8 (+0) in terapia intensiva e 59 (+0) postacuti nelle cliniche private. Sono stati dichiarati guariti 141 altoatesini, mentre 8.372 sono in quarantena.

In Trentino sono 37 oggi i positivi al molecolare (su 610 test effettuati) e 59 all'antigenico (su 6.562 test effettuati).

I molecolari poi confermano 53 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati sono 47, di cui 6 in rianimazione.

Nella giornata di ieri sono stati registrati 5 nuovi ricoveri e nessuna dimissione. Fortunatamente nella giornata odierna non si registrano decessi per Covid-19 in Trentino. I vaccinati in provincia di Trento con almeno una dose sono 820.505, di cui 373.666 seconde dosi e 29.269 terze dosi. (ANSA).