Incendio in albergo a Rovereto, nessun ferito

(ANSA) - TRENTO, 20 NOV - In serata un incendio ha interessato l'hotel Sant'Ilario a Rovereto. Le fiamme sono partite dal sottotetto e nel giro di pochi minuti hanno interessato l'intero ultimo piano dell'edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della zona. Gli ospiti della struttura alberghiera, soprattutto giovani che partecipavano a un corso di aggiornamento, si sono tutti messi in sicurezza. Non si segnalano feriti. (ANSA).