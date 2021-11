Covid: un nuovo decesso e 399 positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 20 NOV - Si registra un nuovo decesso per Covid in Alto Adige, mentre rimane elevato il numero di contagi, con 399 persone risultate positive su 2.123 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'azienda sanitaria di Bolzano.

Il numero delle persone ricoverate nei normali reparti ospedalieri è pari a 77, a cui si aggiungono otto persone in terapia intensiva. Nelle strutture private convenzionate vi sono 59 persone e due in isolamento nelle strutture di Colle Isarco.

L'incidenza maggiore di casi positivi si registra nella fascia di età compresa tra i 10 i 19 anni, con 74 nuovi casi (pari al 19% del totale). Segue la fascia di età tra i 50 e i 59 anni, con 62 nuovi positivi, e quella tra i 40 e i 49, al 14% (57 casi). Ieri sono stati effettuati anche 9.616 test antigenici.

Nelle scuole si contano 201 casi di contagio tra gli studenti e 21 tra il personale scolastico, con 46 classi in quarantana.

In isolamento domiciliare vi sono 8.081 persone. (ANSA).