Covid: 164 nuovi contagi Trentino, 42 in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 20 NOV - Cresce il numero dei contagi giornalieri in Trentino. Nelle ultime 24 ore, il bollettino dell'azienda sanitaria della Provincia di Trento riporta 164 nuovi casi, rilevati da oltre 9.000 tamponi. Non si registrano decessi, ma aumentano i ricoveri in ospedale, dove si trovano 42 persone, sei delle quali in terapia intensiva.

Ieri sono stati effettuati 869 tamponi molecolari che hanno individuato 73 nuovi casi positivi e confermato 85 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Sono risultate positive 91 persone al tampone rapido, su 8.265 i test effettuati.

Tra i nuovi positivi ci sono quattro bambini di nemmeno 2 anni, sette nella fascia 3-5 anni, 13 fra i 6 e i dieci anni, dieci tra gli undici e i 13, undici nella fascia 14-19 anni. La concentrazione maggiore è nella fascia 40-59 anni, con 51 nuovi casi, mentre dieci contagi sono fra gli ultra ottantenni e dodici fra i 70 e i 79 anni. Nella fascia 60-69 anni i contagiati sono 14.

Le vaccinazioni sono arrivate a quota 819.794, di cui 373.538 seconde dosi e 28.775 terze dosi. (ANSA).